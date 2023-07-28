السبت 29 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة بيرو بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة بيرو بذكرى استقلال بلادها
28 يوليو 2023 11:11

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة دينا بولوارتي رئيسة جمهورية بيرو، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة دينا بولوارتي رئيسة جمهورية بيرو. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لويس ألبرتو أوتارولا بينياراندا رئيس وزراء جمهورية بيرو.

أخبار ذات صلة
«الجودو الشاب» يشارك في «الفرانكوفونية»
الإمارات: المعلومات المضللة تهدد عمليات حفظ السلام
المصدر: وام
بيرو
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
نيوكاسل يحقق «الفوز المثير» على برايتون
الرياضي
نيوكاسل يحقق «الفوز المثير» على برايتون
اليوم 12:05
«المواجهات المباشرة» ترفع وتيرة إعداد أندية «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
«المواجهات المباشرة» ترفع وتيرة إعداد أندية «أدنوك للمحترفين»
اليوم 12:00
الكاتب الألماني الشهير مارتن فالسر
دنيا
وفاة الكاتب الألماني الشهير مارتن فالسر
اليوم 11:34
«تسوية» تنقذ «البلوز» من مصير «السيدة العجوز»!
الرياضي
«تسوية» تنقذ «البلوز» من مصير «السيدة العجوز»!
اليوم 11:31
«الجودو الشاب» يشارك في «الفرانكوفونية»
الرياضي
«الجودو الشاب» يشارك في «الفرانكوفونية»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©