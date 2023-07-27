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«واجب» التطوعية تنعى فقيد الوطن الشيخ سعيد بن زايد

خليفة بن محمد بن خالد
28 يوليو 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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نعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، فقيد الوطن الغالي، المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي.
وقالت الجمعية في بيان لها «بفيضٍ من مشاعر الحزن والأسى، تقدّم معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بخالص التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم عموم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان».

سعيد بن زايد
الإمارات
جمعية واجب التطوعية
خليفة بن محمد بن خالد
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