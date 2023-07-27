تعاون بين شرطة رأس الخيمة و«الموارد العامة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الأول الخاص بمشروع «قيادة» المعني بتنظيم عمل مدارس تعليم القيادة بالإمارة بمشاركة وحضور جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة، أهمية المشروع بين الجانبين بناء على استراتيجية وزارة الداخلية والعمل على تحسين جودة الحياة من خلال توفير التنقل الآمن في إمارة رأس الخيمة من خلال تحسين مخرجات عملية التدريب على قيادة المركبات والحصول على رخصة القيادة.

وأوضح العميد الحميدي أن عقد هذا الاجتماع جاء لوضع الخطوط العريضة لآلية عمل مدارس تعليم قيادة السيارات ووضعها على مسار أفضل مما كانت عليه في السابق بما يتواءم مع الأنظمة الاتحادية في الدولة ووفقا لأفضل المعايير والاشتراطات الموضوعة بما يسهم في تحقيق تطلعات الحكومة بدعم مسيرة التطور والتنمية الشاملة للوصول إلى مخرجات مثالية في عملية التدريب على القيادة من خلال التركيز على شريحة المدربين في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة بالإمارة تسعيان دوما من خلال الشراكة القائمة بينهما لتطوير القطاعات والخدمات التي تصب في بوتقة الصالح العام وتدعم مسيرة النهضة في إمارة رأس الخيمة بشكل خاص وفي الدولة على وجه العموم.

من جهته قال جمال أحمد الطير إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى مهام ومسؤوليات تسريع العملية بما ينسجم مع المرسوم المحلي الصادر في هذا الشأن ووضعها في قوالب تنفيذية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة بأفضل الوسائل والطرق، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات مماثلة مستقبلية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول وضمان استمرارية الأعمال الرامية لتنظيم قطاع تعليم قيادة السيارات بالشكل الأمثل.