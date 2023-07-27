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«بيت الخير» تنظّم حملة للتبرع بالدم

جانب من الحملة (من المصدر)
28 يوليو 2023 01:42

دبي (الاتحاد)

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نظّمت «بيت الخير» بالتعاون مع مركز دبي للتبرع بالدم التابع لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيس في نهدة دبي، وذلك تحقيقاً لرؤية الجمعية واستراتيجيتها في تعزيز دورها المجتمعي والإنساني.
وتعد الحملة إحدى المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي دأبت «بيت الخير» على تنفيذها سنوياً، مشاركةً منها في دعم الهيئات الصحية والمستشفيات في الدولة، بهدف سد أي نقص في مخزون بنك الدم، والتخفيف عن المصابين ودعم المرضى الذين هم بأمسّ الحاجة لقطرات الدم للحفاظ على حياتهم.
وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من الموظفين الذين تسابقوا للقيام بالواجب الوطني والإنساني تجاه المرضى المحتاجين إلى نقل الدم، للمساهمة في إنقاذ حياتهم، ما عكس حرصهم على تقديم نموذج يحتذى به، من خلال التزامهم بدورهم المجتمعي.

بيت الخير
الإمارات
دبي
جمعية بيت الخير
التبرع بالدم
مركز دبي للتبرع بالدم
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