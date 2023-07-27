بدور القاسمي تبحث ترسيخ الاستدامة والابتكار والبحث العلمي

الشارقة (الاتحاد)

زارت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، رئيسة مُجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، المقر الرئيسي لمجموعة بيئة، حيث كان في استقبالها خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «تتمتع مجموعة بيئة بمكانة إقليمية راسخة في مجاليْ الاستدامة والابتكار البيئي، وهما من الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل رؤيتنا المشتركة على ترسيخ مكانة الشارقة كحاضنة مزدهرة للشركات الناشئة، وتعزيز الأفكار الريادية التي يمكن تحويلها إلى مشاريع مفيدة للمجتمع. وسنواصل العمل المشترك مع مجموعة بيئة لتكون دولة الإمارات نموذجاً للاقتصاد المستدام القائم على المعرفة، والذي يقدّم للجميع فرصاً تحقق الرخاء والازدهار».

وخلال الزيارة، اطلعت الشيخة بدور القاسمي على مرافق بيئة، أثناء جولتها في مقرها المتطور، واستمعت من مسؤولي المجموعة المرافقين لها إلى شرح عن القطاعات التشغيلية المتنوعة والمشاريع التي تقوم بيئة بتنفيذها، خصوصاً مشروع «حي جواهر بوسطن الطبي» الذي يشكّل نقلة نوعية على صعيد توفير أرقى خدمات الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي، ويعكس في الوقت ذاته توجه المجموعة إلى تنويع مجالات اهتماماتها.

تعكس زيارة الشيخة بدور القاسمي والنقاشات المثمرة معها، التزام مجموعة بيئة المتواصل ببناء شراكات قوية تعزز التقدّم والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع استمرارها في عملها التحويلي، تتطلّع المجموعة إلى تطوير وتوسيع الشراكات والرؤى المشتركة من أجل مستقبل مستدام من خلال التعليم، والبحث العلمي، ودعم ريادة الأعمال.