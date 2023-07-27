الجمعة 28 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بدور القاسمي تبحث ترسيخ الاستدامة والابتكار والبحث العلمي

بدور القاسمي خلال الزيارة.. وفي الصورة خالد الحريمل (من المصدر)
28 يوليو 2023 01:41

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
«الأبيض» يبدأ «معسكر التعارف» بـ 26 لاعباً

زارت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، رئيسة مُجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، المقر الرئيسي لمجموعة بيئة، حيث كان في استقبالها خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: «تتمتع مجموعة بيئة بمكانة إقليمية راسخة في مجاليْ الاستدامة والابتكار البيئي، وهما من الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل رؤيتنا المشتركة على ترسيخ مكانة الشارقة كحاضنة مزدهرة للشركات الناشئة، وتعزيز الأفكار الريادية التي يمكن تحويلها إلى مشاريع مفيدة للمجتمع. وسنواصل العمل المشترك مع مجموعة بيئة لتكون دولة الإمارات نموذجاً للاقتصاد المستدام القائم على المعرفة، والذي يقدّم للجميع فرصاً تحقق الرخاء والازدهار».
وخلال الزيارة، اطلعت الشيخة بدور القاسمي على مرافق بيئة، أثناء جولتها في مقرها المتطور، واستمعت من مسؤولي المجموعة المرافقين لها إلى شرح عن القطاعات التشغيلية المتنوعة والمشاريع التي تقوم بيئة بتنفيذها، خصوصاً مشروع «حي جواهر بوسطن الطبي» الذي يشكّل نقلة نوعية على صعيد توفير أرقى خدمات الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي، ويعكس في الوقت ذاته توجه المجموعة إلى تنويع مجالات اهتماماتها.
تعكس زيارة الشيخة بدور القاسمي والنقاشات المثمرة معها، التزام مجموعة بيئة المتواصل ببناء شراكات قوية تعزز التقدّم والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع استمرارها في عملها التحويلي، تتطلّع المجموعة إلى تطوير وتوسيع الشراكات والرؤى المشتركة من أجل مستقبل مستدام من خلال التعليم، والبحث العلمي، ودعم ريادة الأعمال.

الإمارات
بدور القاسمي
الشارقة
خالد الحريمل
آخر الأخبار
597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول
الاقتصادي
597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول
اليوم 20:33
حاكم مصرف لبنان: المصرف يمكنه احتواء الأزمة
عربي ودولي
حاكم مصرف لبنان: المصرف يمكنه احتواء الأزمة
اليوم 20:32
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
اليوم 19:52
قتلى وجرحى جراء حادث تحطم حافلة بفرنسا
عربي ودولي
قتلى وجرحى جراء حادث تحطم حافلة بفرنسا
اليوم 19:38
اندلاع مزيد من الحرائق جنوب إيطاليا مجدداً
عربي ودولي
اندلاع مزيد من الحرائق جنوب إيطاليا مجدداً
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©