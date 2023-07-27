«ليوا للرطب».. 130 مزارعاً في مزاينة الخلاص تنافسوا على 50 جائزة

الظفرة (الاتحاد)

تنافس 130 مزارعاً من أرجاء الدولة، ضمن مزاينة رطب الخلاص في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19، والذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات. واستقبلت المسابقة نحو 1300 كيلوجرام من رطب الخلاص الفاخر القادم من مزارع الدولة، ومن إنتاج هذا العام 2023، إذ تنافس المتسابقون على جوائز المسابقة التي خصص لها 50 جائزة بواقع 25 جائزة لفئة خلاص الشوط المفتوح، و25 جائزة لفئة خلاص منطقة العين، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين، إذ يحصل صاحب المركز الأول في كل فئة على مبلغ قدره 100 ألف درهم، فيما يحصل الثاني على 75 ألف درهم، و40 ألف درهم لصاحب المركز الثالث.

وأسفرت النتائج في مسابقة الخلاص للشوط المفتوح عن فوز سيف بخيت سف مرشد المرر، وجاء في المركز الثاني مصبح سالم سعيد سالم المرر، ونال المركز الثالث عبيد علي مرشد خميس المرر، وذهب المركز الرابع إلى سالم علي مرشد خميس المرر، وحل خامساً خليفة سهيل علي ربيع المزروعي. وذهب المركز الأول في مسابقة خلاص منطقة العين إلى بني علي مفتاح الشامسي، وحصد المركز الثاني علي سعيد حمودة محمد سلطان العرياني، وفي المركز الثالث مبارك محمد مفتاح الشامسي، وفي المركز الرابع مبارك محمد مفتاح الشامسي، وفي المركز الخامس راشد سيف سالم عوي الشامسي.