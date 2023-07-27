الجمعة 28 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ومنصور بن زايد يتلقيان اتصالين هاتفيين من ولي عهد السعودية قدم خلالهما التعازي بوفاة سعيد بن زايد

رئيس الدولة ومنصور بن زايد يتلقيان اتصالين هاتفيين من ولي عهد السعودية قدم خلالهما التعازي بوفاة سعيد بن زايد
28 يوليو 2023 00:16

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. أعرب خلاله عن خالص تعازيه لسموه في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما قدم صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، صادق تعازيه ومواساته إلى عموم آل نهيان الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ونقل صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
«الأبيض» يبدأ «معسكر التعارف» بـ 26 لاعباً

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة، عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، داعياً الله تعالى أن يـحفظ المملكة العربية السعودية وملكها وشعبها من كل مكروه.

كما تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب خلاله عن صادق تعازيه في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، سائلاً المولى تعالى أن يشمله برحمته ومغفرته، فيما شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أخاه الأمير محمد بن سلمان، لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه هذا المصاب.

المصدر: وام
محمد بن زايد
منصور بن زايد
الإمارات
سعيد بن زايد
محمد بن سلمان
السعودية
آخر الأخبار
597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول
الاقتصادي
597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول
اليوم 20:33
حاكم مصرف لبنان: المصرف يمكنه احتواء الأزمة
عربي ودولي
حاكم مصرف لبنان: المصرف يمكنه احتواء الأزمة
اليوم 20:32
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
اليوم 19:52
قتلى وجرحى جراء حادث تحطم حافلة بفرنسا
عربي ودولي
قتلى وجرحى جراء حادث تحطم حافلة بفرنسا
اليوم 19:38
اندلاع مزيد من الحرائق جنوب إيطاليا مجدداً
عربي ودولي
اندلاع مزيد من الحرائق جنوب إيطاليا مجدداً
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©