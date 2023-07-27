80 ألف مواطن ومواطنة يعملون بالقطاع الخاص

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن العدد الإجمالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى يوم أمس الأول (الأربعاء)، بلغ أكثر من 80 ألف مواطنة ومواطنة، مشيرة إلى أن هذه النتائج المتميزة جاءت نتيجة سلسلة من القرارات والسياسات والبرامج الداعمة للتوطين بالقطاع الخاص، وكذلك نتيجة للتعاون والتنسيق والتجاوب من المنشآت لتحقيق مستهدفات التوطين. وأظهرت الإحصائيات التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن أعداد المواطنين الذين التحقوا بالعمل في القطاع الخاص تطور بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغ العدد 27.055 مواطناً ومواطنة في عام 2018، ثم انخفض قليلاً إلى 26.921 مواطناً ومواطنة حسب بيانات العام 2019، فيما ارتفع إلى حد ما ليصل إلى 28.212 مواطناً ومواطنة عام 2020، ليصبح عدد العاملين المواطنين الموظفين بالقطاع الخاص 29.810 في العام 2021.

وتشير هذه الإحصائيات إلى أنه بعد إطلاق برنامج «نافس» لدعم الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص في شهر سبتمبر من العام 2021، حدث ارتفاع كبير في أعداد المواطنين العاملين بالشركات والمنشآت الخاصة، إلى 50.228 مواطناً ومواطنة بنهاية العام 2022، نتيجة تطبيق قرار رفع نسب التوطين إلى 2% سنوياً، والإعلان عن توسيع نطاق دعم برنامج «نافس» للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص.

ولفتت هذه الإحصائيات، إلى دور القرار الذي أعلن عنه في شهر فبراير الماضي بشأن توزيع مستهدفات التوطين بشكل نصف سنوي ابتداء من النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن ملف التوطين يتصدر سلم أولوياتها، مشيرة إلى أن ملف التوطين يحظى بدعم القيادة الرشيدة للدولة وفق منظومة متكاملة تضمن استقطاب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي.

وتطبق الإمارات سياسة شاملة تتضمن التحفيز والتدريب والتأهيل للمواطنين في العديد من المجالات، سعياً للارتقاء بمهاراتهم وضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها في القطاع الخاص كركيزة رئيسية لحياة كريمة، وتعزيز مساهمتهم في قيادة ركب التطور والتنمية الاقتصادية في الدولة.

واعتمدت الإمارات حزمة من التشريعات والقرارات والبرامج الاستراتيجية لدعم ملف التوطين في القطاع الخاص، ومن أبرزها قرار يقضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026، وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين.

وأطلقت الإمارات في سبتمبر 2021 البرنامج الحكومي «نافس» لدعم القطاع الخاص ويستهدف استيعاب 75 ألف مواطن خلال خمس سنوات، فيما يتوقع أن يدعم البرنامج 175 ألف مواطن في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة خلال خمس سنوات.

وشكل «نافس» الذي يتألف من 13 مشروعاً ومبادرة تنموية، ترجمةً فعليةً لوثيقة «مبادئ الخمسين» العشرة التي تحدد مسار الإمارات الاقتصادي والتنموي للخمسين سنة المقبلة، وتحديداً المبدأ الثاني الذي يؤكد أن بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم هو أولوية وطنية عليا، والمبدأ الرابع الذي يؤكد على أن المحرك الرئيسي للتنمية هو رأس المال البشري. ومن بين القرارات، إلزام الشركات كافة، الحكومية وشبه الحكومية، الاتحادية والمحلية، ومنشآت القطاع الخاص، بمنح أولوية التعيين للمواطنين في عدد محدد من المهن والأنشطة الاقتصادية المستهدفة بالتوطين، وإلزام الشركات والمنشآت في القطاعات الاستراتيجية المخالفة لأنظمة التوطين بدفع مساهمة لدعم برامج التوطين وتأهيل القدرات للمواطنين للعمل في القطاع الخاص.

من جانبها، وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من الالتزامات والضوابط التي تعزز الالتزام بنظام التوطين، وتجنب ممارسات التوطين الصوري.

ونصت الضوابط على أنه عند تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، على المنشأة تمكين المواطن من أداء عمله وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم.