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بدء تنفيذ شبكتي الكهرباء والمياه في «الحراي» بخورفكان

بدء تنفيذ شبكتي الكهرباء والمياه في «الحراي» بخورفكان
28 يوليو 2023 01:41

الشارقة (الاتحاد)

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باشرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ أعمال الحفر والتمديدات لتركيب الشبكة الكهربائية وشبكة المياه في منطقة الحراي السكنية بمدينة خورفكان بأعلى المواصفات الفنية وستبدأ الهيئة في توصيل خدمات الكهرباء والمياه لأهالي المنطقة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واستجابة لمطالب واحتياجات أهالي المنطقة.
وأوضح المهندس سعود عبد العزيز مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة كثفت جهودها ووفرت فرق العمل والمعدات اللازمة لإنجاز أعمال الحفر والتمديدات وتنفيذ شبكتي الكهرباء والمياه وتركيب المحولات في منطقة الحراي بخورفكان لتوصيل الخدمات للمباني في المنطقة في أسرع وقت ممكن وأنجزت الهيئة محطة توزيع جهد 33/ 11 كيلو فولت (الحراي3) بمنطقة الحراي في مدينة خورفكان وفق أعلى معايير الجودة والتقنية الحديثة وأنظمة الأمان بتكلفة بلغت 25 مليون درهم متضمنة أعمال الربط الكهربائي مع الشبكة وتشمل المحطة 3 محولات بطاقة 20 ميجا فولت لكل محول لتستوعب الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء لمنطقة الحراي السكنية والتجارية والصناعية.

خورفكان
الإمارات
الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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