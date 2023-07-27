608 كوادر مواطنة أجروا مقابلات في «إثراء للتوظيف»

دبي (الاتحاد)

اختتم معرض «إثراء الثاني للتوظيف» المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي، والذي انعقد بالفترة من 24-25 يوليو الحالي، بمقر المعهد في مدينة دبي الأكاديمية بإمارة دبي، وبمشاركة أكثر من 44 جهة من أبرز وأهم المصارف وشركات التأمين والصرافة والتمويل، وذلك في سياق مبادرة «إثراء» لتوطين القطاع المالي، الرامية إلى توفير 5000 وظيفة للمواطنين بحلول عام 2026.

شهد المعرض حضوراً مميزاً، حيث بلغ عدد زواره 482 مواطنة، و194 مواطناً، بمجموع 676 من الكوادر المواطنة المؤهلة تأهيلاً أكاديمياً اختصاصياً، والباحثة عن فرص وظيفية في القطاع المالي، حيث أجروا جميعهم مقابلات تقييم، فيما أجرى 608 منهم مقابلات توظيف مع البنوك وشركات التأمين التي عرضت 471 فرصة عمل متوفرة للمواطنين من حملة الشهادات الثانوية والشهادات العليا وحديثي التخرج وأصحاب الخبرات، تحقيقاً لدور المعرض في تعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في المنطقة بأفضل المرشحين.

وتميز المعرض بحضور واسع لزواره من حملة البكالوريوس، والذين بلغ عددهم 425، وفي الدرجة الثانية أتى حملة الثانوية العامة والبالغ عددهم 201، إضافة إلى 25 شخصاً من حملة شهادة الماجستير ومثلهم من حملة شهادة الدبلوم.

وقالت نورة البلوشي، مديرة عام معهد الإمارات المالي بالوكالة: «أصبح المعرض علامة فارقة في مسيرة التوطين بالدولة، وبخاصة في المجالات المالية التي تكتسب وظائفها أهمية خاصة، نظراً لأهميتها ومساهمتها الكبيرة بالاقتصاد الوطني، ولما توفره من مزايا للمنتسبين لها وإمكانات التطور المهني وتحقيق مسيرة وظيفية ناجحة».

وأضافت: «مستمرون بمهمتنا في الجمع بين المؤسسات المالية وشبابنا المواطن الذي يكتسب خبرة من خلال هذه اللقاءات المباشرة تمكنه من تقييم إمكاناته ومعرفة حاجات السوق، ليثبت مجدداً كفاءته على جميع المستويات، ونقوم نحن بدورنا في معهد الإمارات المالي بجسر أي فجوة من خلال برامج التدريب التي نوفرها لشبابنا بالتعاون مع المؤسسات المالية التي تطلعنا هي الأخرى على حاجاتها، حيث نقوم بإدراجهم في مسارات تدريبية بمجالات تخصصية، وتتميز برامج «التعزيز المعرفي المالي» التي نوفرها بتدريب للكوادر المواطنة في المؤسسات المالية، فور تعيينهم في تلك المؤسسات».