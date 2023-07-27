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الإمارات

«حمدان بن محمد الذكية» تبحث التعاون مع «نخيل»

منصور العور والحضور لدى استقبال وفد «نخيل» (من المصدر)
28 يوليو 2023 01:41

دبي (الاتحاد)

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استقبل الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفداً من شركة «نخيل»، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالمياً. وضم الوفد جون حنا، مدير أول للعمليات لدى «نخيل»، إلى جانب عدد من المسؤولين في الشركة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي أقيم في مقر الجامعة آفاق تطوير التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المجتمع والبحث والتطوير، وناقش الجانبان فرص التعاون في إتاحة البرامج التدريبية والمهنية، وتطوير المهارات والأدوات المعرفية، والاستعانة بالخبرات الرائدة والمنصات الذكية والموارد التعليمية والبرامج التدريبية لجامعة حمدان بن محمد الذكية.
وأكد الدكتور منصور العور التزام الجامعة بمشاركة خبراتها وتوطيد تعاونها مع المؤسسات الرائدة في مُختلف القطاعات، وتوظيف إمكاناتها لتمكين الكفاءات والكوادر البشرية، والإسهام في دفع عجلة النماء المستدام تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وأعرب سعادته عن تطلعه الكبير لتحقيق النجاح المشترك والمستدام بين الجامعة وشركة «نخيل». وشدد على أهمية توطيد العلاقات بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص لتحقيق التقدم والازدهار في دولة الإمارات.

جامعة حمدان بن محمد الذكية
دبي
الإمارات
منصور العور
شركة نخيل العقارية
شركة نخيل
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