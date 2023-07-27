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شراكة بين جامعة خليفة و«غرافين كومبوزيتس»

شراكة بين جامعة خليفة و«غرافين كومبوزيتس»
28 يوليو 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ابرام شراكة تعاونية بين مركز «البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد» وشركة «غرافين كومبوزيتس»، في خطوة كبيرة نحو الارتقاء بالتطور العلمي والتوسع التجاري في تكنولوجيات الغرافين المتقدمة.
وقال ساندي تشين، الرئيس التنفيذي للشركة: «الشراكة تطلق العنان أمام الإمكانات الكبيرة التي تتميز بها مادة الغرافين وتدعم تطوير المواد النانوية المتقدمة والتكنولوجيات الهندسية».
وأضاف الدكتور حسان عرفات، مدير أول المركز «الشراكة تحالف استراتيجي يركز على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمركبات الغرافين في تطوير اقتصاد المعرفة والمبادرات الصناعية في أبوظبي».
وقال فهد العبسي، المدير التجاري للمركز يسعدنا أن نتعاون مع شركة غرافين كومبوزيتس لإحداث ثورة في علوم المواد وتعزيز أداء المنتجات في العديد من الصناعات.

جامعة خليفة
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