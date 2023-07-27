منصور بن زايد يتلقى تعازي عبدالفتاح البرهان

تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، قدم خلاله تعازيه في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وأعرب البرهان عن خالص تعازيه ومواساته لقيادة دولة الإمارات وشعبها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، على تعازيه الصادقة في الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.