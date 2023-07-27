الجمعة 28 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منصور بن زايد يتلقى تعازي عبدالفتاح البرهان

منصور بن زايد يتلقى تعازي عبدالفتاح البرهان
27 يوليو 2023 22:23

 تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، قدم خلاله تعازيه في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.
وأعرب البرهان عن خالص تعازيه ومواساته لقيادة دولة الإمارات وشعبها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
من جانبه أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، على تعازيه الصادقة في الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي لليوم الثاني في وفاة سعيد بن زايد
المصدر: وام
منصور بن زايد
عبدالفتاح البرهان
سعيد بن زايد
آخر الأخبار
597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول
الاقتصادي
597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول
اليوم 20:33
حاكم مصرف لبنان: المصرف يمكنه احتواء الأزمة
عربي ودولي
حاكم مصرف لبنان: المصرف يمكنه احتواء الأزمة
اليوم 20:32
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
اليوم 19:52
قتلى وجرحى جراء حادث تحطم حافلة بفرنسا
عربي ودولي
قتلى وجرحى جراء حادث تحطم حافلة بفرنسا
اليوم 19:38
اندلاع مزيد من الحرائق جنوب إيطاليا مجدداً
عربي ودولي
اندلاع مزيد من الحرائق جنوب إيطاليا مجدداً
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©