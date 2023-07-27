رئيس الدولة والرئيس البرازيلي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة - خلال اتصال هاتفي - مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وحرصهما على الدفع بها إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة وتدفع جهود تحقيق التنمية والازدهار المستدامين.

وتبادل سموه ورئيس البرازيل، وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأهمية التنسيق وتعزيز التعاون لدعم السلام والاستقرار في العالم، وإيجاد حلول سلمية للأزمات التي يشهدها.

كما أعرب الرئيس البرازيلي عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.. فيما عبر سموه عن شكره وتقديره للرئيس البرازيلي لما أبداه من مشاعر صادقة.

وتطرق الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن.