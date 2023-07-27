الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

أبوظبي، نيويورك (وام، الاتحاد)

أدانت دولة الإمارات، بشدة، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي عُرف بمواقف وتصريحات عنصرية سابقة، وعدد من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات للممارسات كافة المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت الوزارة على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إلى ذلك، أكدت دولة الإمارات خلال المناقشة العامة لمجلس الأمن، أمس، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أن على المجتمع الدولي أن يتجاوز دور المتفرج عبر اتباع نهج شامل، لخفض التصعيد والسعي لإحياء عملية السلام في المنطقة.

وقالت، في بيان أدلى به السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «هذا يتطلب منا النظر في جميع السبل المتاحة لتحسين فهمنا حول كيفية تحقيق تلك الأهداف، بما في ذلك عبر بحث طرقٍ مبتكرَة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف، وألا يكتفي المجلس بعقد اجتماعات كردة فعل على أحداثٍ محددة».

وأضاف البيان: «تتطلب المرحلة الراهنة عدم ادخار أي جهد دبلوماسي، على المستويين الإقليمي والدولي، لإيضاح أن التدابير الأحادية مرفوضة، وأن مستويات العنف الراهنة تضع أمن ومستقبل الشعبين على المِحَك، وأنَّ العودة لحوارٍ بنّاء، وبحسن نية، ضرورةٌ عاجلة ومطلبٌ دولي».

وتابع: «من المهم في هذا السياق استعادة الزخم الناجم عن اجتماعات العقبة وشرم الشيخ قبل أشهر عدة، ومواصلة التأكيد على الامتثال للالتزامات المتفق عليها والتي تضمنت خطواتٍ ملموسة لمعالجة الأوضاع الراهنة»، موضحاً أن «علينا أن نكون ثابتين في رفضِنا لأي محاولاتٍ تمس بالمرجعيات الدولية المتفق عليها لحل هذا النزاع، والتي تدعو إلى تحقيق حل الدولتين، الذي جدد المجلس التزامهُ بهِ عند اعتماد البيان الرئاسي في فبراير هذا العام، وهذا الحل يجب أن يظل أساس أي مساعٍ سياسية، ولا يمكن أن نسمح بتهميشهِ تحت أي ظرفٍ من الظروف».

ولفت البيان إلى أنه للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني، لاسيما اللاجئين، ساهمت دولة الإمارات الشهر الجاري بمبلغ خمسة عشر مليون دولار لوكالة «الأونروا» لمساعدة العائلات المتضررة في مدينة جنين ومخيمها، إضافة إلى مساهمة أخرى بقيمة عشرين مليون دولار قدمتها في يونيو الماضي للوكالة، مؤكداً ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعمها، لدورها الحيوي في إغاثة اللاجئين ودعم استقرار المنطقة.

وشدد السفير أبو شهاب، في ختام البيان، على أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة من حيث تكثيف الجهود لمنع تدهور الأوضاع إلى نقطة اللاعودة، وللحفاظ على المكتسبات التي حُقِقَت في عملية السلام على مدى عقود، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.