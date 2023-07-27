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عيسى بن زايد ينعى أخاه سعيد بن زايد

عيسى بن زايد ينعى أخاه سعيد بن زايد
27 يوليو 2023 19:50

نعى سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، أخاه المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم.
وقال سموه : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، وشعب دولة الإمارات في وفاة ابن الإمارات البار المغفور له بإذن الله الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان .. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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