خالد بن زايد ينعى أخاه الشيخ سعيد بن زايد

نعى سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أخاه المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم. وقال سموه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. نتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وعموم آل نهيان الكرام، وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ومغفرته ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».