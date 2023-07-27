سيف بن زايد ينعى سعيد بن زايد

نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر:«بسم الله الرحمن الرحيم "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، اللهم إن أخي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان في ذمتك وحبل جوارك، اللهم تغمّده بواسع رحمتك ومغفرتك ورضوانك وأسكنه فسيح جناتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقاً».