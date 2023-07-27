طحنون بن محمد ينعى سعيد بن زايد

قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «تعازينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولعموم آل نهيان وشعب الإمارات، في وفاة المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، غفر الله له ورحمه وأكرم نزله وأسكنه فسيح جناته وألهمنا ومحبيه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

تعازينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ولعموم آل نهيان وشعب الإمارات، في وفاة المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، غفـر الله له ورحمه وأكرم نزله وأسكنه فسيح جناته وألهمنا ومحبيه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. — طحنون بن محمد آل نهيان (@Tahnoonbm) July 27, 2023