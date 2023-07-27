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الإمارات

طحنون بن محمد ينعى سعيد بن زايد

طحنون بن محمد ينعى سعيد بن زايد
27 يوليو 2023 16:57

قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «تعازينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولعموم آل نهيان وشعب الإمارات، في وفاة المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، غفر الله له ورحمه وأكرم نزله وأسكنه فسيح جناته وألهمنا ومحبيه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن محمد
الإمارات
سعيد بن زايد
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