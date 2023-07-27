حمدان بن زايد ينعى سعيد بن زايد

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر: «خالص العزاء وصادق المواساة لصاحب السمو رئيس الدولة وأسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات في وفاة أخي الشيخ سعيد بن زايد.. الذي قدم الكثير لوطنه وأبناء الوطن، وترك بصمات واضحة في العديد من المجالات، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».