هزاع بن زايد ينعى سعيد بن زايد

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، عبر حسابه في تويتر: «خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه وولي عهده وإلى شعب الإمارات بوفاة المغفور له أخي الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وإياكم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ونائبيه وولي عهده وإلى شعب الإمارات بوفاة المغفور له أخي الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وإياكم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/okqiAIlmFf — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) July 27, 2023