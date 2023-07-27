الإمارات تدين محاولة الانقلاب في النيجر

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات، محاولة الانقلاب في جمهورية النيجر، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أنّ دولة الإمارات تتابع بقلق تطوّرات الوضع في النيجر، مشددة على دعمها سيادة ووحدة أراضيها، ضمن إطار المؤسسات والقانون والدستور، بما يحقق آمال وتطلعات شعب النيجر الصديق.

ورفض رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز من قبل عسكريين انقلابيين في نيامي، أمس، الاستقالة، مؤكداً أنه يمثّل السلطات الشرعية في البلاد، ودعا الضباط «المنشقّين» إلى الحوار.

وقال بازوم، أمس، في رسالة عبر خدمة «إكس» المعروفة سابقاً بـ«تويتر»: «ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل، وكل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك».

ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان عسكريين انقلابيين عبر التلفزيون الوطني أنّهم أطاحوا بالرئيس المنتخب ديموقراطياً في عام 2021.

من جهته، قال وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة حسومي مسعودو: «نحن السلطات الشرعية والقانونية». وأضاف مسعودو الموجود في نيامي: «كانت هناك محاولة انقلاب»، ولكن «لم يشارك كلّ الجيش في هذا الانقلاب». وقال «نطلب من هؤلاء الضباط المنشقين وقف تحركهم، ويمكن تحقيق كل شيء من خلال الحوار، لكنّ مؤسسات الجمهورية يجب أن تعمل».

وجرى تعليق كلّ المؤسسات، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22:00 مساءً حتى الخامسة صباحاً (21:00 مساءً حتى الرابعة صباحاً بتوقيت غرينتش). من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، رفضها التام لمحاولة الانقلاب في النيجر. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، «رفض المملكة العربية السعودية التام، لمحاولة الانقلاب على شرعية الرئيس محمد بازوم، في دولة النيجر».

وطالبت الوزارة بتغليب مصلحة النيجر وشعبها، لتجنب خطر الانزلاق إلى انفلات أمني قد يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وخسارة المكتسبات الوطنية.

كما قالت مصر إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر، مؤكدة حرصها على سلامة واستقرار النيجر والحفاظ على النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد. وشددت على تضامنها الكامل مع شعب النيجر، داعيةً إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والحفاظ على سلامة مواطنيه.

وفشلت المحادثات بين بازوم والحرس الرئاسي لمحاولة إيجاد حلّ، من دون أن يعرف أحد ما هي مطالب الجيش.

وقبل الإعلان عن الانقلاب، كان من المقرّر أن تسعى وساطة غرب أفريقية، أمس، إلى إيجاد حلّ لما كان لا يزال مجرّد محاولة انقلابية، ندّد بها جميع شركاء النيجر. ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، بشدّة، محاولة الانقلاب.

كذلك، دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن من نيوزيلندا إلى «الإفراج الفوري» عن رئيس النيجر، وقال: «تحدّثتُ مع الرئيس بازوم في وقت سابق، وقلت له بوضوح إنّ الولايات المتحدة تدعمه بقوّة بصفته رئيساً للنيجر منتخباً بشكل ديموقراطي».

ودانت فرنسا «أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة» في النيجر، كذلك فعلت ألمانيا التي دعت إلى «الإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب».

ودعت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إلى «حوار بناء وسلمي» في النيجر، وأملت في «الإفراج السريع» عن رئيس البلاد محمد بازوم بعدما احتجزه عسكريون في نيامي، وأعلنوا استيلاءهم على الحكم.