الإمارات ترحب ببدء عمليات تفريغ ناقلة النفط «صافر»

أبوظبي (وام)

رحبت دولة الإمارات ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها لتفريغ ناقلة النفط «صافر»، العائمة قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر، والتي كانت تشكّل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية وللملاحة الدولية وللتجارة العالمية.

وأشادت وزارة الخارجية بالجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية والتي توّجت ببدء تفريغ خزان ناقلة «صافر» المتهالك.

وأثنت الوزارة على مساعي معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا الصدد، وتحالف دعم الشرعية في اليمن على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ، وتفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

وأعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الجاري، بدء عملية نقل النفط الخام من خزان «صافر» المتهالك بمحافظة الحديدة، إلى سفينة أخرى.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي: «بدأت الثلاثاء عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط من السفينة صافر المتحللة إلى السفينة البديلة». ولاقى بدء عملية إفراغ ناقلة النفط المتهالكة ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، وسط تأكيدات على أن هذه العملية كانت ضرورية لتفادي كارثة بيئية بحرية غير مسبوقة.

وبسبب عدم خضوع الناقلة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة يمثلان تهديداً خطيراً على المنطقة، وهو ما يجعلها عرضة لخطر التسرب أو الانفجار أو الحريق.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية التي توّجت ببدء تفريغ الخزان العائم «صافر» وتفادي وقوع كارثة بيئية بحريّة تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر. وثمّنت المملكة جهود الأمم المتحدة على تسخير الجهود كافة لإنهاء مشكلة الخزان العائم، كما أشادت بالدعم المالي السخي من الدول المانحة على ما قدمته من منح مالية لإنهاء تهديد الخزان العائم «صافر».

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي: «إن انطلاق خطة تفريغ (صافر) سيسهم في الحفاظ على البيئة البحرية، ويمنع حدوث كارثة بيئية في المنطقة في حال تسرب النفط الخام».

وتحتوي الناقلة «صافر» على 1.14 مليون برميل من النفط، وتركت تتحلل بعد اندلاع الحرب بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في عام 2014.