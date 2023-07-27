منصور بن زايد: تغمد الله فقيدنا وفقيد الوطن سعيد بن زايد بواسع رحمته

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «تغمد الله فقيدنا وفقيد الوطن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته.. كان رحمه الله أخاً عزيزاً، مخلصاً لوطنه، ومحباً لعمل الخير وحريصاً على خدمة المجتمع في جميع المسؤوليات التي تولاها.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

تغمد الله فقيدنا وفقيد الوطن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته.. كان رحمه الله أخًا عزيزًا، مخلصًا لوطنه، ومحبًا لعمل الخير وحريصًا على خدمة المجتمع في جميع المسؤوليات التي تولاها..

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/YngFBk6utn — منصور بن زايد (@HHMansoor) July 27, 2023