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الإمارات

محمد بن زايد: الإمارات فقدت رجلاً محباً لوطنه متفانياً في خدمته

محمد بن زايد: الإمارات فقدت رجلاً محباً لوطنه متفانياً في خدمته
27 يوليو 2023 14:16

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن الإمارات فقدت برحيل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي رجلاً محباً لوطنه، متفانياً في خدمته.

 وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «رحم الله أخي سعيد بن زايد.. فقدت الإمارات برحيله رجلاً محباً لوطنه، متفانياً في خدمته.. نهل من مدرسة «زايد» الإخلاص والوفاء.. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته، ويلهمنا جميل الصبر والسلوان».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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