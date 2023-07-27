محمد بن راشد يعزي رئيس الدولة وشعب الإمارات في وفاة سعيد بن زايد

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «خالص التعازي والمواساة لأخي رئيس الدولة حفظه الله، ولعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات العزيز في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان رحمه الله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأحبابه وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».