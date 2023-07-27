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حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد

حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
27 يوليو 2023 12:26

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم.

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وقال سموه عبر حسابه في تويتر: «أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، في وفاة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
سعيد بن زايد
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