ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم.

وفيما يلي نص البيان:

// بسم الله الرحمن الرحيم .. "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" .. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم إمارة أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم.

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وعموم آل نهيان الكرام، بخالص العزاء وصادق المواساة، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام اعتباراً من اليوم.