الجمعة 28 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد

حاكم الفجيرة
27 يوليو 2023 10:29

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.
‏وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
‏ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي والمواساة متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.
‏كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الفجيرة لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي لليوم الثاني في وفاة سعيد بن زايد
المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
حاكم الفجيرة
سعيد بن زايد
آخر الأخبار
597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول
الاقتصادي
597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول
اليوم 20:33
حاكم مصرف لبنان: المصرف يمكنه احتواء الأزمة
عربي ودولي
حاكم مصرف لبنان: المصرف يمكنه احتواء الأزمة
اليوم 20:32
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
اليوم 19:52
قتلى وجرحى جراء حادث تحطم حافلة بفرنسا
عربي ودولي
قتلى وجرحى جراء حادث تحطم حافلة بفرنسا
اليوم 19:38
اندلاع مزيد من الحرائق جنوب إيطاليا مجدداً
عربي ودولي
اندلاع مزيد من الحرائق جنوب إيطاليا مجدداً
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©