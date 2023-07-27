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الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها

الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها
27 يوليو 2023 10:10

أبوظبي (وام) 

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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصادق تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في خميس مشيط، والذي أسفر عن استشهاد طاقمها.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي أكد، مساء أمس الأول، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع «ف-15 اس ايه» أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وأشار العميد المالكي، إلى استشهاد طاقم الطائرة، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.
واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.
كما أعرب عدد من الدول، من بينها البحرين والأردن، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، في استشهاد طاقم الطائرة. 
وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان وحسن العزاء. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، تعاطف الأردن مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في هذا المصاب، معربةً عن تعازيها لأسر الشهداء.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن خالص تعازيه ومواساته لقيادة المملكة وشعبها، في استشهاد طاقم الطائرة.
وأكد الأمين العام للمنظمة، تضامن المنظمة مع المملكة في هذا المصاب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن تضامن البرلمان التام وتعاطفه مع المملكة في هذا المصاب، داعياً الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وزارة الخارجية
الإمارات
السعودية
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