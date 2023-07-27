ديوان حاكم الشارقة ينعى سعيد بن زايد

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.

وفيما يلى نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي والمواساة متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.