الخميس 27 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات: الشباب قوة دافعة للتغيير الإيجابي وضمان مشاركتهم بشكلٍ هادف

الإمارات: الشباب قوة دافعة للتغيير الإيجابي وضمان مشاركتهم بشكلٍ هادف
27 يوليو 2023 01:39

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
رئيس الدولة ينعى سعيد بن زايد

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لمكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب، وضرورة مشاركتهم بشكلٍ هادف وشامل وفعال، مضيفة أن الشباب هم قوة دافعة للتغيير الإيجابي، ومشاركتهم لا يجب أن تكون مجرد خطوة ينبغي الانتهاء منها.
وقالت بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «ندرك أن الشباب هم قوة دافعة للتغيير الإيجابي، ومشاركتهم لا يجب أن تكون مجرد خطوة ينبغي الانتهاء منها». وأضافت «أكدنا خلال اجتماع الجمعية العامة على دعمنا الكامل لمكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب، والذي سيهدف إلى توحيد نهج الأمم المتحدة بشأن الشباب في أرجاء المنظومة، وضمان مشاركتهم بشكلٍ هادف وشامل وفعال».  وتابعت «كما نتطلع إلى عقد شراكات مع المكتب أثناء تولي مهامه كركيزة أساسية لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالشباب في مجالات السلم، والتنمية المستدامة، والقضايا الإنسانية، وحقوق الإنسان».

الإمارات
الشباب
الأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
اليوم 12:26
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:33
حاكم الفجيرة
الإمارات
ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:29
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:06
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
الإمارات
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©