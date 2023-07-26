الإمارات: الشباب قوة دافعة للتغيير الإيجابي وضمان مشاركتهم بشكلٍ هادف

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لمكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب، وضرورة مشاركتهم بشكلٍ هادف وشامل وفعال، مضيفة أن الشباب هم قوة دافعة للتغيير الإيجابي، ومشاركتهم لا يجب أن تكون مجرد خطوة ينبغي الانتهاء منها.

وقالت بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «ندرك أن الشباب هم قوة دافعة للتغيير الإيجابي، ومشاركتهم لا يجب أن تكون مجرد خطوة ينبغي الانتهاء منها». وأضافت «أكدنا خلال اجتماع الجمعية العامة على دعمنا الكامل لمكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب، والذي سيهدف إلى توحيد نهج الأمم المتحدة بشأن الشباب في أرجاء المنظومة، وضمان مشاركتهم بشكلٍ هادف وشامل وفعال». وتابعت «كما نتطلع إلى عقد شراكات مع المكتب أثناء تولي مهامه كركيزة أساسية لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالشباب في مجالات السلم، والتنمية المستدامة، والقضايا الإنسانية، وحقوق الإنسان».