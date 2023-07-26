عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم استقرار أفغانستان

أبوظبي (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أمس، السفير فريدون هادي سينيرلي أوغلو منسق بعثة التقييم الخاصة لأفغانستان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث مجمل الأوضاع على الساحة الأفغانية وآفاق التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في هذا الملف، وفي هذا الصدد أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات لبعثة التقييم الخاصة لأفغانستان وأهدافها.

كما جرى استعراض المبادرات الإماراتية الداعمة لأفغانستان وشعبها في مختلف القطاعات، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الأفغاني لاسيما النساء والفتيات ودعم الاستجابة الإنسانية لكافة احتياجاته.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه فريدون هادي سينيرلي أوغلو، عن تمنياته لسعادته التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً التزام دولة الإمارات الثابت بدعم كافة الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعب أفغانستان الصديق.