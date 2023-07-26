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«البلديات والنقل» تبحث تعزيز الشراكة في مجال المدن الذكية

محمد الشرفا والوفد المرافق خلال أحد لقاءات الزيارة (من المصدر)
27 يوليو 2023 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، «كين ويزهونج»، عمدة مدينة شينجين الصينية، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها وفد من دائرة البلديات والنقل إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي هدفت إلى تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل البلدي والتخطيط الحضري والعمراني والتنمية المستدامة.
وجرى خلال الزيارة استعراض تجربة مدينة شينجين وجهودها في مجال المدن الذكية، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة، والتعرف على خطط التطوير العمراني وأحدث حلول النقل المستدام، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون والاستثمار في هذه المجالات. ضم الوفد عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، وحمد المطوع، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية، وعدداً من مسؤولي الدائرة. وقام الوفد بعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في عددٍ من الشركات الحكومية والمعنيين بقطاع التطوير العمراني والتنمية الحضرية والنقل في مدينة شينجين وهونج كونج. كما قام الوفد بزيارات ميدانية لكل من مجموعة حافلات شينجين، وشركة حافلات «كولون» في هونج كونج، للتعرف على عمليات تشغيل الحافلات الكهربائية.
وتضمن جدول أعمال الوفد زيارة لمقر شركة هواوي العالمية والرائدة في مجال البنى التحتية الرقمية.

محمد علي الشرفاء
أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
الإمارات
المدن الذكية
الصين
منطقة شينجين
هونج كونج
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