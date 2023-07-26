تعاون تعليمي بين «الدولي للدبلوماسية الثقافية» و«المبادرات الروسي»

دبي (وام)

وقع محمد كامل المعيني رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، والدكتور روشان أبياسوف المدير العام لمركز العلاقات الإنسانية والمبادرات التجارية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز وتطوير التنسيق الثنائي بين البلدين، وذلك لدعم وتشجيع التبادل الثقافي بين الاتحاد الروسي ودولة الإمارات في المجالات الثقافية والتعليمية، وتبادل الخبرات في المجالات الإنسانية والاجتماعية، ولدعم المبادرات التجارية بين البلدين. وأوضح المعيني، أن مثل هذه الاتفاقيات تسهم في نشر الثقافة العربية بشكل عام والإماراتية بشكل خاص إلى أنحاء العالم، وتنقل التجارب لتعميم الاستفادة منها. وأضاف: «نحن نسعى من خلال هذه المبادرات لأن نمد جسور التعاون بين دولة الإمارات والدول الصديقة لإنشاء مزيد من الفرص الاستثمارية على الصعيد التجاري والتعليمي، كما نحاول أن نتعاون مع الجانب الروسي لإنشاء مشاريع ثقافية طويلة الأمد».