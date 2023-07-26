«أوقاف دبي» تفتتح «وقف قرطاس»

دبي (الاتحاد)

افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، «وقف قرطاس» الخيري الذي يهدف إلى دعم التعليم ومساندة الطلبة غير القادرين، الذين تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم.

ويأتي «وقف قرطاس» ضمن مشروعات المؤسسة الوقفية التي يخصص ريعها لتغطية المصروفات الدراسية وسد الاحتياجات التعليمية للطلبة من أبناء الأسر محدودة الدخل، لضمان استكمال دراستهم، وقد أطلقت المؤسسة مشروع وقف قرطاس ضمن حملة «وقفك بركتك» التي أعلنت عنها منذ بداية عام 2021.

ويتكون المشروع من فيلا سكنية مجهزة بكامل المرافق، أُقيمت على مساحة 9.800 قدم مربعة في منطقة ند الحمر، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة قطعة الأرض 4.400.000 درهم، بعائد استثماري سنوي يبلغ 6% من القيمة الإجمالية للمشروع.