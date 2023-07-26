«التغير المناخي والبيئة» ترفع وعي المجتمع تجاه المناخ والبيئة

دبي (الاتحاد)

في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28، وتزامناً مع اليوم العالمي للنظام البيئي لغابات القرم الذي يصادف السادس والعشرين من يوليو كل عام، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، «السلسلة القصصية الخاصة للأطفال بشأن أشجار القرم».

وتهدف السلسلة القصصية إلى توعية وتثقيف أفراد المجتمع من فئة الأطفال حول أهمية أشجار القرم، وضرورة المحافظة عليها وتنميتها، كونها عنصراً أساسياً من عناصر صنع مستقبل بيئي مستدام، وتحقيق التنوع البيولوجي في دولة الإمارات والعالم.

وقال الدكتور محمد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن إطلاق السلسلة القصصية لأشجار القرم يأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز الوعي المجتمعي، وغرس ثقافة المحافظة على البيئة في نفوس النشء منذ الصغر، وزيادة مساهمتهم مستقبلاً في جهود تعزيز التنوع البيولوجي لدولة الإمارات.

وأضاف: «تمثل أشجار القرم أحد أهم رموز دولة الإمارات البيئية، وبجانب فوائدها الهائلة في امتصاص ثاني أكسيد الكربون ومواجهة التغيرات المناخية، تلعب هذه الأشجار دوراً كبيراً في حماية السواحل من خلال فوائدها البيئية والساحلية. ولذلك فقد أولت دولة الإمارات أهمية قصوى لتعزيز أشجار القرم، وكان أحدث، وأهم تلك الجهود الالتزام بزراعة 100 مليون شجرة قرم على مستوى الدولة بحلول عام 2030، وذلك ضمن تحالف القرم من أجل المناخ بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا».

واختتم الحمادي تصريحه قائلاً: «من أجل تعزيز جهود الإمارات في التوسع في زراعة ورعاية شجر القرم، لابد أن يكون المجتمع شريكاً رئيساً فيها، فمن خلال رفع وعي الأطفال بهذا الجانب، نضمن تنفيذ ونجاح خططنا الاستراتيجية في المستقبل؛ لأن أطفال اليوم هم قادة الغد ونعول عليهم لاستكمال المسيرة. وخلال عام الاستدامة واقتراب استضافتنا لمؤتمر الأطراف COP28».

وأعرب الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن سعادته بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، في إنتاج هذه السلسلة القصصية حول أشجار القرم وقضايا المناخ، التي تهدف إلى نشر وتعزيز المعرفة الخضراء لدى النشء، وجعلها ثقافة يومية في حياتهم باعتبارهم بناة الغد، لافتاً إلى أن مجال المناخ والبيئة يشكل عنصراً مهماً ضمن اهتمامات مركز «تريندز»، كما أنه جزء أصيل من خريطة طريق المركز لمواكبة ودعم مؤتمر COP 28.