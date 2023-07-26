75 مزارعاً في منافسات الليمون المحلي والمنوع بمهرجان ليوا للرطب

الظفرة (الاتحاد)

شهدت منافسات مسابقة الليمون في مهرجان ليوا للرطب، مشاركة 75 مزارعاً في فئتي «الليمون المحلي والليمون المنوع»، وذلك ضمن مسابقات الدورة الـ 19 التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين في مسابقات الليمون المحلي والمنوع، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وفاطمة العامري من شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة والراعية، والمشاركين والمزارعين وعشاق المسابقات التراثية.

وأسفرت نتائج مسابقة الليمون المحلي عن ذهاب المركز الأول إلى خالد سيف راشد الرايحي العليلي، وفي المركز الثاني سعيد مهير بخيت الكتبي، وفي المركز الثالث محمد سيف شامس المزروعي، وفي المركز الرابع سعيد فاضل سعيد محمد الهاملي، وفي المركز الخامس عبيد سعيد عبيد راشد الكعبي.

وفي مسابقة الليمون المنوع، حصد المركز الأول عيسى حسن علي محمد المازمي، وجاء في المركز الثاني راشد خلفان عبدالله بوحميد المزروعي، وفي المركز الثالث هلال خميس سعيد عوضه المريخي، وذهب المركز الرابع إلى عتيق محمد عطشان الهاملي، وحل خامساً سعيد علي عبيد علي الحفيتي.