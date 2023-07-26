«تدوير» تشارك في مهرجان ليوا للرطب

أبوظبي (وام)

تشارك شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ19.

وتقدم الشركة، خلال مشاركتها في المهرجان، عدداً من الخدمات، من أهمها «خدمات النظافة العامة»، ويشارك فيها 56 عامل نظافة باستخدام 13 من معدات التنظيف، كما توفر الشركة عدداً من الحاويات لجمع النفايات بلغت 158 حاوية للنفايات، إضافة إلى خدمات جمع ونقل النفايات.

ويقدم جناح «تدوير»، والذي تم تصميمه وبناؤه من البلاستيك والخشب المعاد تدويره بنسبة 100%، من خلال فرق عمل «تدوير» بعض التفاصيل حول الخدمات والمنتجات التي توفرها الشركة؛ بهدف إفادة المجتمع، ورفع وعي أفراده حول أهمية إعادة التدوير وإعادة الاستخدام والحد من الهدر للمساهمة في الحفاظ على التراث البيئي للدولة.