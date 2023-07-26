سفير باراغواي يزور مهرجان ليوا للرطب

الظفرة (الاتحاد)

زار خوسيه أغويرو أفيلا، سفير جمهورية باراغواي لدى الدولة، مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19.

وأعرب السفير عن سعادته بزيارة المهرجان والذي يحرص على القدوم إليه في كل نسخة لما يزخر به من مسابقات وفعاليات تراثية، ويعكس اهتمام دولة الإمارات بالزراعة والصناعات المرتبطة بها وخصوصاً نخيل التمر.

واطلع سفير باراغواي على مسابقات المهرجان وفعالياته التراثية وأجنحته المتنوعة، وزار ركن الضيافة في الإمارات قديماً، واطلع على منتجات الرطب وما يرتبط بالنخلة والصناعات التقليدية والحرف التراثية، كما تعرف من عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، على أجندة برامج ومهرجانات وفعاليات اللجنة التي تقام على مدار العام.

وتجول خوسيه أغويرو أفيلا في المنصة الرئيسية لمزاينة الرطب والفاكهة، واطلع على جانب من مشاركات المزارعين القادمة في مزارع الدولة ومن إنتاج هذا العام 2023، والتي يشاركون بها في مسابقات المهرجان.