«ليوا عجمان للرطب» يُعرّف الجمهور بفعاليات دورته المقبلة

الظفرة (الاتحاد)

يٌعرّف جناح مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل المشارك في مهرجان ليوا للرطب، زواره بفعاليات الدورة الـ 8 التي تنطلق اليوم وتنظّمها دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع 350 مشاركاً.

ويعد مهرجان ليوا للرطب، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، شريكاً استراتيجياً لمهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، وتأتي هذه الشراكة لما يحمله المهرجان من أهمية تراثية ودلالة رمزية، واحتضانه للعديد من الفعاليات الثقافية والتراثية، لا سيما أن الرطب يشكل قيمة تاريخية واقتصادية واجتماعية في المجتمع الإماراتي. ويعتبر مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل فرصة مثالية للزوار لاستكشاف وتجربة التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة، وهو حدث مهم لكونه يعكس رؤية حكومة دولة الإمارات للحفاظ على التراث وتعزيزه للأجيال القادمة.

يُعدُّ مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل وجهة مميزة تجمع بين التنوع والإبداع في عالم النكهات الفريدة، إذ يقدم مجموعة واسعة من الرطب بأصنافه المختلفة، إلى جانب أنواع من الفواكه الموسمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحلويات المصنوعة بمهارة من التمور الطازجة والعسل، الأمر الذي يتيح للزوار فرصة استكشاف متعة تذوق نكهات فريدة، والاستمتاع بتجربة حسية غنية بالمذاق والنكهات الطيبة، فضلاً عن معايشتهم لتجربة الاكتشاف والمعرفة اللامحدودة.

ويستعرض المزارعون خلال الفترة المخصصة للمهرجان أفضل وأفخر أنواع الرطب والتمور، وتشتمل فعاليات المهرجان على مسابقات مزاينة الرطب، ومسابقات العسل، إلى جانب مسابقات الحمضيات والمانجو، والليمون، واللوز المحلي، ومسابقات الأكلات الشعبية.