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«خليفة الدولية لنخيل التمر» تشارك في مهرجانات الرطب بالدولة

«خليفة الدولية لنخيل التمر» تشارك في مهرجانات الرطب بالدولة
27 يوليو 2023 01:38

أبوظبي (وام)

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بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، تشارك الأمانة العامة للجائزة في مهرجانات الرطب والتمور كافة التي تقام على مستوى دولة الإمارات، بدءاً من «مهرجان ليوا للرطب» بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 17 إلى 30 يوليو الجاري، ومهرجاني «ليوا عجمان للرطب» بإمارة عجمان و«الذيد للرطب» بإمارة الشارقة، اللذين يقامان من 27 إلى 30 يوليو الجاري.
وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الذي منح شجرة نخيل التمر اهتماماً خاصاً، وقدم فرصة كبيرة وحافزاً للعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور، للعمل بإخلاص من أجل الارتقاء بهذا القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ووصف الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عام 2023 بأنه عام حافل بالأداء والتفاعل مع مزارعي ومنتجي التمور بالإمارات، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه مهرجانات الرطب والتمور على مستوى الدولة، وقدرتها على خدمة مزارعي نخيل التمر والنهوض بهذا القطاع والعاملين فيه من أبناء الإمارات. واعتبر أن مشاركات الجائزة في المهرجانات كافة تهدف إلى إتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي ومصنعي التمور بالإمارات للتنافس في الجائزة الدولية والجائزة المحلية التي تستهدف العاملين في هذا القطاع، إضافة للمسابقات الدولية التي تستهدف فئة الشباب محبي نخلة التمر التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة سنوياً بشكل دوري منذ تأسيسها عام 2007 ولحد الآن.

نهيان بن مبارك
الإمارات
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الرطب
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
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