«الذيد للرطب» ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم، في مركز «إكسبو الذيد» فعاليات النسخة السابعة من «مهرجان الذيد للرطب» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجاري، بمشاركة المئات من مزارعي النخيل على مستوى الدولة، وسيشهد الحدث العديد من المسابقات الجاذبة والجوائز القيمة التي تصل إلى أكثر من مليون درهم، ستوزع على 130 فائزاً.

ويحفل المهرجان هذا العام بالفعاليات التراثية والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وبالأجواء التنافسية بين ملاك النخيل والمزارعين في عرض مختلف أصناف الرطب، والمشاركة في مسابقات المهرجان الرئيسية التي يتضمنها الحدث، وهي مسابقات مزاينة الرطب، وأكبر عذج، ومسابقة الليمون، ومسابقة التين، ومسابقة تمر الحسيل، وأجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط، حيث تتراوح قيمة الجوائز في كل مسابقة بين 1000 إلى 25 ألف درهم.

ويشهد المهرجان الذي ساهم على مدار دوراته المتتالية في نشر ثقافة الزراعة في المجتمع وصولاً إلى تحقيق أمن غذائي وإنتاج زراعي مستدام، إضافة مسابقة جديدة هذا العام تحت مسمى «حصن شريعة الذيد لملاك النخيل»، وهي مخصصة للمزارعين من أبناء إمارة الشارقة، وتأتي هذه المبادرة للمساهمة في توثيق تاريخ المنطقة الوسطى لهذا الصرح التاريخي الذي يعود إلى عام 1750م، وهو أقدم المباني التاريخية في المنطقة، كما سيشهد الحدث مشاركة جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي والتي تعتبر من أهم الجوائز الهادفة إلى تكريم المزارعين، وتحفيز الابتكار الزراعي، والمساهمة في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والتراثية والاجتماعية في إمارة الشارقة، منافسات قوية بين المشاركين منذ يومه الأول الذي سيتضمن مسابقات مزاينة رطب الخنيزي ومسابقة أكبر عذج برحي وخصاب 40 كغ وما فوق و50 كغ للأصناف الأخرى. أما اليوم الثاني، فيشتمل على مسابقة مزاينة رطب الخلاص ومزاينة الليمون، كما تنظم في اليوم الثالث من المهرجان مسابقة مزاينة رطب الشيشي عام ومزاينة التين الأحمر ومزاينة أجمل مخرافة للنساء، في حين يشهد اليوم الأخير مسابقتي النخبة العام ونخبة حصن الذيد.

ويفتح المهرجان الذي تنظم فعالياته بشراكة استراتيجية مع قناة الوسطى، أبوابه اليوم الخميس من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساء، وأيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، متيحاً منصة متميزة للزوار للتعرف على أجود أنواع التمور والرطب وتذوق أفضل أصناف التمور.