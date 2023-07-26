حملة تفتيشية على مراكز التجميل النسائية والألعاب في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أهمية توفير الاشتراطات الصحية كافة لمزاولة خدمات صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، وصالات الألعاب، وذلك ضمن إطار الحرص على تعزيز صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التوعوية التي قامت بها مفتشات مركز بلدية مدينة زايد ضمن النطاق الجغرافي لاختصاصات المركز، والتي شملت كلاً من: مدينة محمد بن زايد، شاطئ الراحة، مدينة شخبوط، مدينة ربدان.

واستهدفت الحملة رفع مستوى وعي العاملات في صالونات الحلاقة والتجميل النسائية، وصالات الألعاب، وحثهن على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تنص عليها قوانين تنظيم هذه المهن والخدمات، والمساهمة في دعم وتعزيز صحة وسلامة مرتادات هذه المراكز الخدمية، من خلال العناية التامة بالأدوات المستخدمة، وعدم استخدام مواد تجميلية منتهية الصلاحية، أو معدات غير مرخصة، أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعمول بها في أبوظبي.

كما أولت الحملة اهتماماً كبيراً بشأن توعية السيدات مرتادات هذه المراكز وتوجيه النصائح المهمة إليهن، وحثهن على أهمية التبليغ عن أي مخالفات تحصل في هذه المراكز، وذلك بهدف حمايتهن، وتوفير أفضل الخدمات وبالمعايير الصحية المطلوبة التي تحمي صحتهن وسلامتهن، الأمر الذي يشكل أولوية قصوى لبلدية مدينة أبوظبي وفرقها المختصة.

كما قامت مفتشات البلدية بفحص مواد التجميل ومستحضراتها، والتأكد من صلاحيتها، ومعاينة الأدوات والمواد المستخدمة، وحث العاملات في هذه المراكز على ارتداء الزي الموحد أثناء تقديم الخدمات، والتأكيد على نظافة الصالونات، ومراكز التجميل والنوادي الرياضية النسائية.