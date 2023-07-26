«بيت الخير»: 46 مليون درهم لدعم 17554 أسرة مواطنة

دبي (الاتحاد)

أعلن عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، أن أفرع الجمعية حققت نمواً في عطائها في النصف الأول من هذا العام، ليبلغ عطاؤها حتى نهاية يونيو 2023 مبلغ 46.047.896 درهماً، استفاد منها 17554 أسرة وحالة، حيث حقق فرع دبي رقماً مهماً بلغ 25.292.526 درهماً، استفاد منه 8550 أسرة وحالة في دبي والشارقة وحتى الليسيلي، في حين جاء في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق فرع عجمان الذي يخدم أيضاً عدداً من الأسر في إمارة أم القيوين، ليبلغ إنفاقه 7.963.339 درهماً، استفاد منه 3292 أسرة وحالة.

وأفاد العوضي بأن فرع الفجيرة الذي يخدم إمارة الفجيرة والساحل الشرقي، قد حقق إنفاقاً بلغ 4.609.011 درهماً، استفادت منه 2128 أسرة وحالة، في حين بلغ عطاء فرع رأس الخيمة 6.432.871 درهماً، استفادت منه 2804 أسر وحالات في أنحاء رأس الخيمة وإمارة أم القيوين المحاذية. ونوه العوضي بأن أداء «بيت الخير» في حتا ينمو من شهر إلى آخر، بعد أن تم تطوير منفذ الجمعية التمويلي هناك، ليرقى بمهامه إلى مستوى فرع خامس، ليخدم الأسر المواطنة الأقل دخلاً والحالات المعسرة، في المدينة وما حولها حتى حدود سلطنة عُمان الشقيقة، حيث أنفق خلال النصف الأول 1.750.149 درهماً، استفاد منه 780 أسرة وحالة.

يذكر أن «بيت الخير» بدأت في دبي، وهي تسعى لأن تكون قريبة من مجتمع المستفيدين، لكي تكون على دراية بظروف واحتياجات الأسر المواطنة المستهدفة في أماكن عيشها ووجودها، ما يساعد الجمعية على اختيار الأسر الأقل دخلاً وييسر التواصل مع الأسر والحالات المحتاجة لقربهم الجغرافي من مكاتب الجمعية وإداراتها المحلية، كما تم اختيار الباحثات الاجتماعيات، وعددهن 20 باحثة، من المجتمع المحلي ذاته، ليقمن بدراسة طلبات المساعدة واختيار الأكثر استحقاقاً؛ لأنهن أكثر معرفة ودراية بالمجتمع المحيط، وتم تدريبهن وتأهليهن ليكنّ قادرات على تجسيد رسالة الجمعية وتمثيلها خير تمثيل.