عاطفة الأمومة تنتصر.. ولادة طفل لإماراتية تخضع لغسيل الكلى وتعاني السكري

العين (الاتحاد)

نجحت المواطنة حنان (38 عاماً من مدينة العين) بمواجهة مرض الكلى والسكري معاً، وإنجاب طفلها بعد رحلة 9 أشهر كانت خلالها تخضع لغسيل الكلى منذ 4 سنوات لثلاث مرات أسبوعياً، وخاضت المخاطر المرتبطة بوضعها بإصرار وعززته بشعور الأمومة الذي ساعدها على الاستمرار.

وفي التفاصيل، قال الدكتور فينكات سيناريش فيلانكي، استشاري أمراض الكلى في مستشفى برجيل رويال في العين، إن حنان أصرت على أن تكمل حملها، رغم إخبارها بالعقبات والصعوبات التي ستواجهها أثناء عملية غسيل الكلى. وأضاف أنه «في الحالات النادرة التي يحدث فيها حمل لمرضى غسيل الكلى، تكون حالات الحمل معقدة وتنتهي دائماً بالإجهاض». وقالت الدكتورة سولسة إم جين، اختصاصية أمراض النساء والتوليد في المستشفى، إن هناك مضاعفات محتملة يمكن أن تنشأ أثناء الحمل لمريضات غسيل الكلى، مثل السكري من النوع 3 وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، لذلك حرصت على متابعتها خطوة بخطوة، وإعطائها التعليمات المناسبة لرؤية جنينها بصحة وسلامة ومن دون أية أخطار. وعبرت حنان عن حالتها بقولها: «في البداية، كنت مترددةً جداً في الاحتفاظ بالطفل، وكانت هناك مخاوف كثيرة، خاصة من عائلتي وزوجي، لكنني كنت على ثقة من أنني أتلقى العلاج في أيدٍ أمينة، وأضافت أنها كانت تخطط للحمل الصناعي، ولكن الأمر حدث طبيعياً بمشيئة الله». وضبط الأطباء مستويات السكر في دمها بإحكام، وقاموا بتعديل جلسات غسيل الكلى لمنع إيذاء طفلها، وكانت رحلة حنان خلال هذه الفترة، على الرغم من الاحتياطات الإضافية والرعاية، مليئة بالخوف الذي يثقل كاهلها باستمرار لأنها تخضع لفحوص منتظمة وموجات فوق صوتية.

وأضاف الدكتور فينكات سيناريش فيلانكي، استشاري أمراض الكلى، أن التحديات الرئيسية التي واجهتنا في هذه الفترة هي إجراء عملية غسيل الكلى من دون عواقب لتجنب تجلط الدم والسيطرة السليمة على فقر الدم، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، واعتلال الشبكية، والحفاظ على استقرار القلب، نظراً لأن المريضة لم يكن لديها إخراج للبول أثناء غسيل الكلى، وكان من الصعب تقييم تسمم الدم وزيادة الوزن.

وقال زوج حنان، سعيد الكعبي: «كنا نمر بوقت عصيب، كنت قلقاً بشأن حالة زوجتي وطفلي، والحمد لله وبدعم من الأطباء في برجيل، تمكنا من التغلب على الوضع».

وقال الدكتور فيلانكي: «كان علينا أيضاً التأكد من عدم وجود خطر حدوث ضائقة جنينية ناتجة عن تقلبات تغيرات ضغط الدم أثناء العلاج بغسيل الكلى»، مضيفاً أنه تم التخطيط لولادة قيصرية لها في الأسبوع 36.

ووضعت حنان طفلها قبل 4 أيام من وقتها المخطط له، وأنجبت طفلها بوزن 2.1 كجم وسموه سهيل الكعبي، ونُقل الطفل على الفور إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة لتلقي الرعاية، حيث كانت أيامه الأولى صعبة، ويعد الطفل سهيل هو الطفل الثاني للزوجين بعد 5 سنوات من ولادة طفلتها الأولى. وقالت حنان: «شعرت بالارتياح عند رؤية طفلي، وأشكر الله سبحانه على هذه النعمة في وقت عصيب، وأشكر الأطباء وعائلتي على دعمي ومساندتهم لي في جميع الأوقات».