2110 جلسات غسيل كلى في «خيرية الفجيرة»

الفجيرة (وام)

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية استكمال مبادرة «علاج مرضى الفشل الكلوي»، بدعم من بنك دبي الإسلامي وبتكلفة مليون درهم، حيث وصل عدد جلسات غسيل الكلى إلى 2110 جلسات استفاد منها 24 مريض فشل كلوي، حيث تم توفير تكلفة العلاج لهم ومنحهم فرصاً أكبر للحياة والشفاء.

وأشاد معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية بهذه المبادرة الإنسانية، ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الطرفين في مجال العمل الخيري والإنساني، والجهود المستمرة التي يقوم بها البنك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى، والإسهام في منح الأمل بحياة أفضل لمرضى الفشل الكلوي وعائلاتهم.

وأكدت إدارة بنك دبي الإسلامي الحرص منذ التأسيس على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية في الإمارات، التزاماً بمسؤولياته تجاه خدمة المجتمع، والتركيز على المبادرات المجتمعية التي تصبّ في المصلحة العامة، وتقديم خدمات للفئات المحتاجة، معربة عن أملها في مساهمة القطاع الخاص والمتبرعين في إنجاح المبادرات والمشروعات الخيرية، بما فيها المرضى من ذوي الدخل المحدود في توفير تكلفة علاجهم ومنحهم فرصاً أكبر للحياة والشفاء.