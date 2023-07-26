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طلاب من دبي يطورون سيارة ذاتية القيادة

طلاب من دبي يطورون سيارة ذاتية القيادة
27 يوليو 2023 01:39

دبي (الاتحاد)
نجح فريق من طلاب دبي في تصميم سيارة مستقلة تعمل بالطاقة الشمسية حصرياً، وتمثل تتويجاً لمجهود عام كامل من العمل الجماعي عبر مجموعة متعددة التخصصات.
وطور السيارة 22 طالباً من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجامعة الكندية مقسمين إلى خمس مجموعات فنية منفصلة، كل منها مسؤول عن جانب من عملية التصنيع.

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وصمم الفريق الأول نظام توجيه السيارة وفراملها، وتولى الفريق الثاني تصميم الهيكل الخارجي واختيار المواد وتطوير نظام التعليق. وصمم الفريق الثالث وحدة المعالجة المركزية، وإدارة التحكم في السيارة، وطور الفريق الرابع نظام الملاحة الذكي للمركبة، فيما كان الفريق الخامس مسؤولاً عن توفير الطاقة لجميع الأجهزة الإلكترونية الموجودة على متن السيارة.

الجامعة الكندية
دبي
الإمارات
الجامعة الكندية بدبي
السيارات ذاتية القيادة
الطاقة الشمسية
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