«الفجيرة للبيئة» تطلق النسخة الثانية من «صيفنا استدامة»

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة فعاليات «صيفنا استدامة» للموسم الثاني على التوالي من خلال فعالية ترفيهية نظمتها بالتعاون مع جمعية أهالي ذوي الإعاقة، ضمن الأجندة الصيفية لعام 2023.

وتضمنت الفعالية التي حضرها المستشار الدكتور خالد السلامي رئيس مجلس إدارة الجمعية، مسابقات وأنشطة ترفيهية وتوعوية مع الشخصية البيئية «مرجان»، استهدفت ذوي الهمم وأسرهم بهدف تعزيز الثقافة البيئية لدى المشاركين، وتنمية الحس البيئي، وترسيخ مفهوم الاستدامة في العقول، والتشجيع على اتباع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية الكوكب، من خلال أنشطة وورش عمل وزيارات ميدانية لمؤسسات حكومية ووجهات ترفيهية.