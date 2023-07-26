السجن والغرامة لعصابة «الجن»

أبوظبي (الاتحاد)

أحالت النيابة العامة سبعة متهمين إلى المحكمة بتهمة ممارسة أعمال الشعوذة. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد الأشخاص بعريضة للنيابة العامة تفيد أنه وقع فريسة لعملية دجل وشعوذة، حيث إن المتهمين مارسوا تلك الأعمال بأن ادعى أحدهم أن في داخله «جني» عمره أكثر من 400 سنة وأن هذا الجني هو ملك ملوك الجن وأن الله تعالى اختاره وحده ليسكن فيه الجني ويكون سبباً للناس بالشفاء، كما أن بقية المتهمين في داخلهم «جن» يقومون بعلاج الناس.

وقالت النيابة العامة على موقعها الإلكتروني، إنه «وبانتهاء التحقيقات، تمت إحالة المتهمين للمحكمة بتهم ممارسة أعمال الشعوذة والمخادعة وحيازة مواد تستخدم بتلك الأعمال، حيث أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة 50 ألف درهم والرسوم القضائية».

‎ونوهت النيابة العامة بأن أفعال المخادعة والشعوذة جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، كما أهابت النيابة العامة بالجمهور الكريم عدم التعامل مع من يقوم بمثل تلك الأعمال، والإبلاغ عن أي اشتباه أو نشاطات متعلقة بذلك.